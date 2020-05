Coronavirus, in Toscana già fatti 140mila test sierologici. Rossi: "Positivi 50 ogni 10mila, lo 0,5%"

Primo bilancio regionale dei test sierologici rapidi in Toscana. Gli esami stanno facendo emergere altri casi di persone contagiate dal Covid 19, anche se per fortuna la percentuale dei positivi al momento è bassa e non supera lo 0,5%, 50 positivi ogni 10mila verifiche. I test, a carico della Regione e riservati alla categorie più esposte, non servono solo a meglio definire il quadro epidemiologico dell'emergenza sanitaria in atto, sottolinea una nota, ma a tracciare anche un sommerso che altrimenti non emergerebbe e dunque a ridurre i rischi di contagio. Per questo la Regione ha deciso di ampliare ulteriormente la platea dei destinatari. I risultati, dopo le prime settimane di screening, e i numeri li ha comunicati il presidente della Regione Enrico Rossi. "Sono già stati fatti 100 mila test nella sanità pubblica - ha detto Rossi - e altri 40 mila attraverso i laboratori privati. Entro fine giugno arriveremo a oltre 400 mila. Gli esiti ci dicono che ogni 10 mila effettuati, trecento risultano positivi, il 3 per cento, ma di questi solo cinquanta, lo 0,5 per cento, risultano affetti da Covid dopo essere stati sottoposti a tampone". Con uno screening di massa, se le percentuali fossero confermate, vorrebbe dire che si potrebbero trovare in tutta la popolazione toscana qualcosa come almeno 15mila positivi al momento asintomatici. I test restano volontari, anche quelli a carico della Regione.