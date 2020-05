Morti 10 pazienti. In Toscana le vittime del Coronavirus diventano 899. Il punto provincia per provincia

I morti ufficiali per Coronavirus in Toscana salgono ancora e diventano 899. Il bollettino del 6 maggio della Regione, infatti, annuncia altri dieci decessi. Si tratta di 6 uomini e 4 donne con un'età media di 82,9 anni. 5 sono stati registrati nella provincia di Firenze, uno a Massa Carrara, tre a Livorno, uno a Siena. I deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 314 a Firenze 43 a Prato, 76 a Pistoia, 123 a Massa, 125 a Lucca, 77 a Pisa, 49 a Livorno, 40 ad Arezzo, 28 a Siena, 16 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti / popolazione residente) per Covid 19 è di 24,1 x 100.000 residenti contro il 49,6 X 100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa 63,1 X 100.000), Lucca (32,2 x 100.000) e Firenze (31,0 x 100.000), il più basso a Grosseto (7,2 x 100.000).