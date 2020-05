Coronavirus Toscana, 26 casi in più. Il totale diventa 9.657: la situazione provincia per provincia

Emergenza Coronavirus in Toscana. Il bollettino del 6 maggio. Sono 9.657 i casi di positività al Covid, 26 in più rispetto al giorno prima (5 maggio). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'indice di contagiosità, calcolato su una media mobile di 7 giorni, è dello 0,7. I guariti crescono del 3,3% e raggiungono quota 3.670, il 38% dei casi totali. I test eseguiti hanno raggiunto invece quota 161.553, 4.293 in più rispetto al giorno prima, quelli analizzati sono 3.807. Gli attualmente positivi sono 5.088, il 2% in meno del giorno precedente. Queste le positività sul territorio toscano. Si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.257 a Firenze (15 in più rispetto al 5 maggio), 533 a Prato (2 in più), 647 a Pistoia, 1.020 a Massa Carrara, 1.314 a Lucca (4 in più), 862 a Pisa (2 in più), 529 a Livorno, 654 ad Arezzo (2 in più), 425 a Siena, 416 a Grosseto (1 in più). Sono 17 in più quindi i casi riscontrati nell'Asl Centro, 6 nella Nord Ovest, 3 nella Sud est.