Siena, ubriachi e lontani da casa senza motivo: sanzionati dalla polizia municipale. Quasi 200 controlli

Emergenza Coronavirus e controlli a Siena: cinque persone sanzionate per essersi allontanate senza valido motivo dalla propria abitazione, ma anche per ubriachezza molesta, in base all'articolo 688 del codice penale. In Fase 2 non si attenuano le verifiche della polizia municipale, anzi diventano ancora più intense. Sono state 195 le persone controllate nella giornata di oggi, 6 maggio. Ovviamente altrettante le autocertificazioni acquisite dai vigili urbani. Le cinque sanzioni, invece, sono avvenute grazie a due segnalazioni pervenute al comando. In cinque si erano allontanati da casa senza motivo ed avevano pensato anche di alzare il gomito. Pagheranno a caro prezzo la bravata. Tutto regolare nelle verifiche effettuate in 38 esercizi commerciali.