Coronavirus Siena, nessun nuovo caso positivo. I guariti sono 14: ecco dove comune per comune

Coronavirus in provincia di Siena: nessun nuovo caso e 14 guarigioni. Ancora notizie positive dal bollettino giornaliero dell'Azienda Usl sud est diramato il 6 maggio. L'unico aspetto negativo e triste è l'ufficializzazione della decima vittima della casa di riposo di Sarteano, notizia che era stata annunciata già nella giornata di martedì 5 e che consegna il decesso definitivamente alle statistiche Covid 19. Non ci sono tamponi positivi, mentre l'elenco dei pazienti che sono usciti finalmente dall'incubo conta sei persone di Piancastagnaio, tre di Abbadia San Salvatore, due di Chiusi e una ciascuno per i comuni di Colle Val d'Elsa, Castiglione d'Orcia e Poggibonsi.