Non solo passione per la palla ovale, per l'aria aperta e per i valori che incarna lo sport, ma anche spirito di solidarietà che, in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirus, non guasta mai. Una delegazione dei Briganti, giocatori dei Banditi rugby (squadra di amatori "Old" di Siena), ha fatto visita al comando provinciale dei vigili del fuoco per donare al personale operativo mascherine, guanti monouso e occhiali protettivi. I generosi atleti sono stati accolti con tutti gli onori dal funzionario tecnico di guardia e hanno ricevuto un particolare saluto di ringraziamento da parte di tutto il personale presente.