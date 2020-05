Coronavirus Siena, tutte le tasse comunali sospese o rinviate a Rapolano Terme

Il consiglio comunale di Rapolano Terme, in provincia di Siena, ha dato il via libera all’unanimità al differimento e alla sospensione dei termini per la riscossione dei tributi locali: Tari, Imu, Cosap, Imposta comunale sulla pubblicità, lampade votive, imposta di soggiorno e servizi a domanda individuale (asili nido, mensa e trasporto scolastico). Scelte in risposta al periodo straordinario dell’emergenza Coronavirus. Nel corso della seduta, è stata approvata, a maggioranza, anche una variazione di bilancio per definire la presa in carico da parte del Comune delle risorse stanziate dal Governo per i buoni spesa rivolti a famiglie in difficoltà nell’emergenza sanitaria in corso. Le variazioni sui tributi locali approvati dal consiglio comunale prevedono lo slittamento delle tre scadenze per il pagamento della Tari - fissate al 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre - rispettivamente al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. La Cosap per l’occupazione del suolo pubblico potrà essere pagata entro il 31 luglio, con rimborso per i giorni non utilizzati nel periodo Covid-19. Scadenza al 31 luglio anche per la Icp, Imposta comunale sulla pubblicità, per le lampade votive e per l’imposta di soggiorno nelle scadenze fissate per il 31 marzo e il 30 giugno. E’ stato, inoltre, sospeso il pagamento dell’Imu per le rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, in attesa di comunicazioni dal Governo. Asili nido e servizi scolastici: le variazioni approvate prevedono la possibilità di chiedere il rimborso dei buoni per la mensa scolastica non utilizzati.