Coronavirus, riaprire in fretta rispettando le regole: petizione Cna. Già raccolte 4mila firme in Toscana

“Vogliamo riaprire e farlo in fretta, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, dobbiamo e vogliamo farlo per la dignità dell’impresa, per sostenere il lavoro e l’occupazione. Per la Toscana, per l’Italia”, questo l’inizio dell’appello che tutte le Cna della regione hanno lanciato nei giorni scorsi. Una campagna lampo, con poche ore a disposizione per mettere i dati aziendali e del titolare, quindi firmare la sottoscrizione. Quasi 4000 firme sono già a disposizione della Regione Toscana e di tutti i Prefetti del territorio. A Siena sono stati quasi mille, fra titolari di azienda, artigiani, commercianti e professionisti che hanno messo il loro nome sulla petizione della Cna. “Grazie alle imprese ed i professionisti che hanno dato una spinta straordinaria e più forza alla nostra azione. Aziende e territori stanno subendo danni ingentissimi da mesi di chiusura forzata che mette a rischio la tenuta di attività, comparti, settori che hanno fatto la storia dell’economia della nostra regione. Non vogliamo più resistere, non vogliamo più aspettare”, si legge in una nota dell’associazione. Cna è stata molto attiva in questi giorni per supportare le imprese: “I nostri uffici sono a disposizione per tutte le pratiche di credito, bonus e ammortizzatori Covid 19, oltre ai servizi che abitualmente eroghiamo. Ieri sono ripartite tante imprese, ma è necessario che possano tornare a lavorare anche le altre. Il settore del commercio, la ristorazione e del benessere non possono più attendere. La ripartenza dovrà seguire regole chiare per quanto concerne il tema della sicurezza. Lo scorso 24 aprile, Cna e il Governo hanno sottoscritto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro che resta il punto fermo sul cui contenuto si incardinano le riflessioni della nostra Confederazione. Il Protocollo è auto-applicativo e non necessita di ulteriori accordi sindacali, né a livello territoriale né settoriale. Ciascun datore di lavoro è chiamato ad attuare le misure indicate nel Protocollo tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. I Codici di Autoregolamentazione si prestano a diversi livelli di personalizzazione in relazione alla dimensione e complessità organizzativa di ogni singola impresa. L‘obiettivo è quello di offrire alle singole aziende uno strumento di supporto per poter riaprire le attività in sicurezza, adottando misure di prevenzione dal contagio da Covid19. In tal modo, Cna Siena supports i propri associati, assistendoli e consigliandoli al meglio, in una fase così delicata per la ripresa dell’economia nazionale. Ripartire in sicurezza è possibile, ma non possiamo più attendere. Altre settimane sarebbero fatali per troppe imprese”.