Coronavirus Toscana, dati incoraggianti dal bollettino del 5 maggio. Soltanto 30 nuovi casi. Più guarigioni

Continuano ad arrivare segnali positivi dai numeri della Toscana relativamente all'emergenza Coronavirus. Nel bollettino del 5 maggio sono stati segnalati altri 30 casi che portano il totale a 9.631. Si tratta di un aumento dello 0,3% rispetto al totale del giorno precedente. Le guarigioni, invece, aumentano del 3,2% e diventano 3.552. I casi complessivi sono 9.631 e gli attualmente positivi 5.190, in calo dell'1,7% rispetto al bollettino del 4. Si registrano 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un’età media di 82,9 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto al 4 maggio: 3.242 i casi a oggi a Firenze (18 in più), 531 a Prato, 647 a Pistoia, 1.020 a Massa Carrara (2 in più), 1.310 a Lucca (2 in più), 860 a Pisa (2 in più), 529 a Livorno (3 in più), 652 ad Arezzo (1 in più), 425 a Siena, 415 a Grosseto (2 in più). Sono 18 in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 9 nella nord ovest, 3 nella sud est.