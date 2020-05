Siena, morte Montomoli. I familiari: "Grazie a chi lo ha amato e alla rianimazione per le premurose cure"

Dopo la morte di Stefano Montomoli, ucciso dal Coronavirus, la famiglia interviene per ringraziare "di cuore tutti coloro che lo hanno amato e che, in questa dolorosa circostanza, hanno manifestato il loro caloroso affetto". I familiari del giornalista senese scomparso ringraziano anche in maniera particolare "tutta l'équipe medico-sanitaria della Rianimazione del reparto Covid dell'ospedale Le Scotte per le premurose cure e l'infaticabile impegno con cui ha assistito" il loro caro congiunto. La salma, benedetta nel corso di una cerimonia strettamente privata con soltanto quindici persone come previsto dalle norme attuali per l'emergenza Coronavirus, verrà tumulata nel cimitero del Laterino, dopo che in un primo momento si era diffusa la voce che lo stesso Stefano avesse lasciato volontà di essere cremato.