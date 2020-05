Coronavirus, bonus da 600 euro. Tentativo di truffa in nome dell'Inps. Ecco come funziona e cosa non fare

Ancora truffe nel nome dell'Inps. E' lo stesso istituto di previdenza ad avvisare gli utenti attraverso una nota. Con un tentativo di phishing, ignoti cercano di sottrarre in maniera fraudolenta il numero della carta di credito. La motivazione esposta da chi contatta i cittadini è che l'informazione servirebbe per ottenere un rimborso oppure il pagamento del bonus da 600 euro per l'emergenza Coronavirus. L'Inps invita tutti gli utenti a ignorare "email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps". Nell'occasione l'istituto ricorda che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it e che l'Inps, per motivi di sicurezza, non invia in alcun caso mail contenenti link cliccabili.