Secondo una ricerca dell’Osservatorio Reale Mutua sul welfare, un senese su tre (33%) si dice interessato e propenso a provare attività e discipline che favoriscono il benessere mentale come yoga, meditazione, tai chi e mindfulness, e il 19% già ha provato a praticarle. In periodo di pandemia, che ha portato a un cambiamento radicale delle abitudini di vita e messo a dura prova anche la tenuta psicologica, queste attività hanno in comune la capacità di portare importanti benefici: migliorano l’umore (44%), riducono lo stress (42%), favoriscono la concentrazione (35%) e permettono di ottenere anche migliori performance lavorative (26%). Se non si può andare in una palestra o in un centro specializzato viene in aiuto la tecnologia con app (16%), lezioni da remoto e video tutorial (11%) che permettono di tenersi in forma anche da casa. Ma se sono sempre di più i senesi interessati a queste pratiche, sono anche molti quelli che le vorrebbero applicate anche nell’attività lavorativa, una volta tornati alla normalità. A beneficiarne dovrebbero essere soprattutto i lavoratori sottoposti a scadenze e ritmi frenetici (37%) e quelli che oltre agli impegni di lavoro devono far fronte a compiti di cura impegnativi, come nel caso di genitori con figli piccoli (47%). Utile, infine, è anche la possibilità di disporre di un servizio di consulenza psicologica (12%) con cui confrontarsi.