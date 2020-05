Coronavirus Siena, Giovannini dg delle Scotte: "L'ospedale ha retto. Il virus ha reso la struttura migliore"

di Alessandro Lorenzini

“Il Santa Maria alle Scotte non sarà mai più come prima, ma un ospedale migliore”. Non è solo ottimismo quello del direttore generale del policlinico di Siena, Valtere Giovannini, ma una convinzione basata sull’esperienza vissuta con il Coronavirus. Che ancora non è finita, visto che proprio il policlinico ha ribattezzato come “fase uno bis” quello che accadrà nei prossimi giorni: “Agiremo in continuità rispetto a quanto fatto finora”. In qualche modo l’emergenza consegnerà però un policlinico diverso. “A livello personale – spiega – sono rasserenato dai risultati dell’ospedale e della comunità. Nella fase iniziale siamo stati colpiti duramente, devo dire che anche grazie alla conformazione territoriale abbiamo avuto la possibilità di arginare e spengere i primi focolai. Abbiamo gestito la pandemia con relativa serenità. Certo abbiamo convissuto in questi mesi con numeri importanti, un totale di 80 malati Covid 19, un picco di 10 in terapia intensiva: numeri di un confronto importante, che però ha anche insegnato tanto, ha fatto ritrovare, sempre ci fosse stato bisogno, sentimenti di interdisciplinarietà e solidarietà. E’ stata un’esperienza positiva, anche grazie al modello della Covid Unit, che ha raccolto le migliori competenze, formata in base a ciò che conoscevamo e che abbiamo studiato”. Un’unità “speciale”, costituita da tre aree. “Terapia intensiva, sub-intensiva e ricovero, tutte gestite da grandi professionalità – spiega Giovannini - in questo modo il malato può essere curato attraverso un percorso condiviso e interdisciplinare, fino alla dimissione. Stiamo dimettendo una media di 3-4 malati al giorno. Poi, certo, c’è anche il ricordo della morte, purtroppo fa parte della vita di un ospedale”. Le Scotte hanno tenuto anche all’interno: su 3.600 professionisti, positivo l’1,5% su una media toscana del 2,2%. “Abbiamo protetto l’ospedale dall’esterno e nella catena interna, sia per quanto riguarda i comportamenti che le modalità, con formazione continua, filmati condivisi e confronti. Ci siamo fatti trovare pronti: tutto il personale ha sempre indossato la mascherina, come chi entrava in ospedale”.

Modello Il sindaco Luigi De Mossi ha parlato spesso di Siena come “modello” per tutta la regione. “La vera forza – sottolinea Giovannini – è che siamo un sistema regionale. Abbiamo dato e ricevuto. Per ore ci siamo confrontati con il governatore Enrico Rossi e gli altri direttori generali, discutendo le migliori strategie. E’ vero, su alcuni aspetti siamo stati i primi: penso al pre-triage, inaugurato il 10 febbraio, agli scanner per la temperatura o alla Covid Unit. Questo dipende dal modello di ospedale che avevamo in testa anche prima dell’emergenza. Ci ha aiutato la sanità pensata da Rossi: essere un sistema unito ha permesso di gestire i malati, ha consentito la loro distribuzione, aumentando condivisione e solidarietà. Siamo riusciti a gestire le crisi”.

Il futuro Giovannini guarda avanti: “Una delle cose belle dei professionisti della Covid Unit è che mi hanno già detto. ‘Ma domani lavoreremo ancora così?’. Il modello funziona. Abbiamo ricevuto rifiuti per ospedalizzazioni in situazioni anche gravi, aspetto che va recuperato. L’ospedale è un luogo sicuro. Dobbiamo avere attenzione estrema, sapendo che la situazione può peggiorare. Non si chiude una fase e se ne apre un’altra, agiamo in continuità, ci muoviamo senza correre, consapevoli che non tutto sarà come prima. Avremo un ospedale migliore”.

Nuovo Policlinico Un policlinico nuovo da diversi punti di vista. “Dovremo rispettare il distanziamento di un metro e 80 anche nelle sale d’attesa: toglieremo sedie. Tutti utilizzeranno le mascherine, eviteremo affollamenti nelle visite, prevedendo fasce di 12 ore in continuità, sabato compreso. Stiamo lavorando per fare in modo che non ci siano affollamenti, garantiremo operatori e cittadini. Saremo più attenti a chi entra: i check point saranno migliorati, più veloci”. Giovanni pensa a un policlinico nuovo anche nella filosofia: “Gli ospedali sono diventati dei gran bazar e invece devono avere propria religiosità. Un luogo sacro, da rispettare, farà bene a noi operatori e professionisti e ai cittadini. Un nuovo ospedale con nuovo umanesimo, più attento, con più tempo a disposizione per relazioni fra pazienti e professionisti. Non può più essere un luogo in continuità con la città, ma diverso, dove si sta male e ci si cura, con tempi propri, silenzi e senza tanta gente. Un ospedale che ritrova se stesso: il Covid 19 ci ha insegnato i nostri difetti, di comportamento e struttura. Ne usciremo migliori”.

Sciame virale Perché secondo Giovannini, a prescindere da quello che accadrà con il Covid 19, niente sarà più come prima. “La Covid Unit – spiega ancora – non è costituita per questa emergenza, è una bolla che si può gonfiare e sgonfiare inbase alle esigenze: la possiamo modellare fino a gestire 80-100 malati. Dobbiamo prepararci a uno sciame virale, la storia lo insegna. Il Covid 19 non è il primo virus con cui ci scontriamo, non sarà l’ultimo. Se non agiamo con intelligenza ci ritroveremo tutte le volte in una situazione come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Siamo stati bravi e fortunati, il modello ha funzionato più di quello lombardo, abbiamo schierato l’esercito in tempo. Ma la battaglia non è finita e ce ne saranno altre. Lo dico da professionista che ha dedicato una vita alla sanità: prepariamoci con intelligenza”.