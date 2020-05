Coronavirus Toscana, 38 nuovi casi. Le guarigioni aumentano del 2,4%: sono quasi 3.500

Emergenza Coronavirus: il bollettino della Regione Toscana del 4 maggio. Sono 9.601 i casi di positività in Toscana, 38 in più rispetto al giorno precedente. Lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,4% e raggiungono quota 3.441. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto al 3 maggio, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.224 i casi complessivi a Firenze (14 in più rispetto), 531 a Prato (2 in più), 647 a Pistoia (3 in più), 1.018 a Massa Carrara (3 in più), 1.308 a Lucca (4 in più), 858 a Pisa (1 in più), 526 a Livorno (3 in più), 651 ad Arezzo (3 in più), 425 a Siena (1 in più), 413 a Grosseto (4 in più). Sono 19 in più quindi i casi riscontrati nell’Asl centro, 11 nella nord ovest, 8 nella sud est. Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 82,4 anni.