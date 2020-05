Coronavirus Toscana, in un mese casi calati del 70%. Ecco chi ha più possibilità di contagiarsi con il virus

In un mese in Toscana i casi di positività al Coronavirus si sono ridotti del 70 per cento. Negli ultimi giorni i tamponi positivi sono stati quotidianamente sotto gli 80 con circa 3.500 esami. Un calo percentuale di almeno 20 punti superiore a quello nazionale. La Regione spiega che la chiusura delle attività non essenziali e le limitazioni degli spostamenti hanno ridotto il diffondersi del virus, in particolare riducendo il valore di R0, che rappresenta il numero medio di individui che ciascuna persona positiva è in grado di infettare, che è tornato stabilmente sotto 1 a partire dal 10 aprile. E’ salito fortemente il numero delle persone guarite. Il 3 maggio erano quasi 3.400 (il 35% della casistica totale), più del 60% di queste guarito viralmente. L’aumento dei guariti è salito 8 volte tanto quanto la media italiana nell’ultimo mese. Il trend dei ricoveri, spiega sempre la Regione, è sicuramente il dato più confortante in ottica di riapertura: dal 3 aprile, giorno in cui si trovavano 1.427 persone ricoverate nei reparti Ciamo, siamo arrivati a 625. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono più che dimezzate nello stesso periodo (da 297 a 112). Prendendo a riferimento l’ultima settimana di marzo come data indicativa a partire dalla quale le misure di contenimento si stima abbiano cominciato ad avere effetto, si è osservata per i ricoveri totali una riduzione media di più del 45% in Toscana a fronte del 30% in Italia e di quasi il 50% per le terapie intensive (Toscana come Italia).

In terapia intensiva la percentuale dei letti occupati rispetto alla capienza massima è attualmente di circa il 25%. Il sistema ospedaliero sembra aver gestito l’ondata di ricoveri di fine marzo inizio aprile senza eccessiva difficoltà. Sempre in ottica riapertura è bene concentrare l’attenzione sulle caratteristiche dei casi: come sono cambiate nel tempo, come si è evoluto il loro stato clinico e quali siano stati i principali luoghi di contagio? La piattaforma dell’Istituto superiore di sanità, alimentata dai Dipartimenti di Prevenzione delle tre Asl toscane, ad oggi annovera quasi il 90% delle schede dei casi. L’età mediana dei casi è di 60 anni (61 negli uomini e 59 nelle donne), coerente con il valore nazionale di 62 anni. In generale, la fascia di età in cui si osserva la maggior parte dei casi è quella dei 50-59enni (19,8% dei casi di Covid 19), seguita da quella dei 60-69enni (15% dei casi), e quindi da quella dei degli 80-89enni (14,7%). Nella fascia di età 0-19 è stato rilevato appena il 3,1% dei casi totali, l’1,3% sotto i 10 anni. Per quanto riguarda il genere, sotto i 60 anni la prevalenza dell’infezione è lievemente maggiore nelle donne, tra i 60 e i 79 anni ci sono più casi tra gli uomini e dopo gli 80 anni nuovamente tra le donne.