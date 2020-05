Coronavirus Toscana, diminuiscono i ricoveri e aumentano le guarigioni: il bollettino del 3 maggio

A parte la notizia dei nove nuovi decessi, sono positivi i dati del bollettino sanitario del 3 maggio della Regione Toscana relativo all'emergenza Coronavirus. Sono 9.563 i casi di positività al Covid dall'inizio dell'epidemia, 38 in più rispetto al giorno precedente. Eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare tamponi, è il dato più basso dei nuovi casi a partire dall’8 di marzo. I guariti crescono del 2% e raggiungono quota 3.363. I test eseguiti hanno raggiunto quota 150.914. Gli attualmente positivi sono 5.328, lo 0,7% in meno del giorno precedente. Ad oggi, 3 maggio, so 3.210 i casi complessivi ad a Firenze (17 in più rispetto al 2), 529 a Prato, 644 a Pistoia (4 in più), 1.015 a Massa Carrara (3 in più), 1.304 a Lucca (9 in più), 857 a Pisa (1 in più), 523 a Livorno (2 in più), 648 ad Arezzo, 424 a Siena, 409 a Grosseto (2 in più). Sono quindi 21 in più i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 15 nella Nord Ovest, 2 nella Sud Est. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che sono complessivamente 625, 12 in meno, di cui 112 in terapia intensiva (meno 6 rispetto). E' il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo per i ricoveri totali. Le persone complessivamente guarite salgono a 3.363 (più 66 rispetto a ieri, il 2% in più): 1.284 persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 2.079 (+ 66 persone, più 3,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.