Coronavirus Toscana, riaprire dopo il Covid: in difficoltà l'85% delle imprese della regione

In vista della parziale riapertura delle attività della Fase 2, l'85% delle piccole e medie imprese della Toscana è in difficoltà sia in termini sanitari che legali. E' uno dei maggiori problemi in vista di domani, 4 maggio, e attraversa trasversalmente tutti i settori economici. Dell'argomento se ne parlerà domani al webinar di Primavera d’impresa, l’iniziativa regionale dedicata alle piccole e medie imprese toscane che innovano, promossa e organizzata dalla cooperativa Crisis. Alle 15 esperti e assicurazioni si confronteranno su “Protocollo Covid: ripartire senza rischi sanitari e penali”. E' Marco Bracaloni, esperto in assicurazioni per professionisti e aziende e titolare di Bracass, a spiegare che 85 imprese su 100 sono in difficoltà per le nuove regole che dovranno seguire e per i protocolli di sicurezza. Sulla stessa lunghezza d'onda l'avvocato Filippo Notaro, dello studio legale associato Poso Agostini Notaro Studio. Entrambi sono relatori del webinar. “Le incognite sul futuro sono tantissime - commenta Cristina Nati, presidente Crisis - e noi cerchiamo di fare la nostra parte supportando le realtà della nostra rete con consigli qualificati per indirizzarle verso una ripresa o una riconversione”. La communuty di Primavera d’Impresa si ritrova così sulla piattaforma meeting primaveraimpresa.it, aperta e gratuita. Una rete di 150 imprese candidate altre 50 aziende partners, a cui si aggiungono istituzioni locali, associazioni di categoria e enti di ricerca.