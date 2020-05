Coronavirus Toscana, tutti i casi: il punto provincia per provincia. La regione decima in Italia

Emergenza Coronavirus in Toscana, ecco i casi di positività sul territorio regionale al 2 maggio. 3.193 complessivi a Firenze (37 in più rispetto al giorno prima), 529 a Prato (2 in più), 640 a Pistoia (7 in più), 1.012 a Massa Carrara (7 in più), 1.295 a Lucca (6 in più), 856 a Pisa (5 in più), 521 a Livorno (6 in più), 648 ad Arezzo (9 in più), 424 a Siena (1 in più), 407 a Grosseto. Sono quindi 46 in più i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 24 nella Nord Ovest, 10 nella Sud est. La regione Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 255 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 344 X 100.000). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 519 casi X 100.000 abitanti, Lucca con 334, Firenze con 316, la più bassa Livorno con 156.