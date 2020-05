Secondo il bollettino quotidiano della Asl Toscana sud est sull'emergenza Coronavirus, oggi si sono registrati 12 nuovi casi in tutta la Toscana: 2 sono a Siena, poi 9 ad Arezzo e uno a Grosseto. Per quanto concerne il territorio senese, hanno contratto il virus una persona di 56 anni di Colle Val d'Elsa e una di 23 a Sarteano. Sull'altro piatto della bilancia, invece, ci vanno le guarigioni, 9 in tutta la regione e ben 6 sono nel senese: 2 a Piancastagnaio, una a Castiglione d'Orcia, Montalcino, Sarteano e Sovicille. A loro se ne aggiungono 2 ad Arezzo e una a Grosseto. Nella casella dei decessi spicca uno zero che è una gran bella notizia per il decorso dell'allarme.