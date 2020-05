Coronavirus Siena, tamponi mobili obbligatori per chi risulta positivo al test sierologico. Ecco dove e come

Emergenza Coronavirus in Toscana: il tampone sarà obbligatorio per chi risulterà positivo al test sierologico. E' la risposta della Asl al prevedibile aumento degli esami del sangue. Gli utenti che risulteranno aver sviluppato gli anticorpi, dovranno immediatamente seguire le stesse prescrizioni dei positivi, contattando il numero verde regionale per prenotare il tampone, senza avere accesso diretto dal drive thru, cioè i laboratori mobili presenti sul territorio. In una nota l'Azienda Usl Toscana sud est ricorda che i test sierologici sono volontari, possono essere fatti dai lavoratori autonomi con un'autocertificazione oppure all'interno di un programma deciso dall'azienda dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore telefona ad uno degli istituti privati convenzionati con la Regione ed effettua l'esame. Se l'esito è negativo il soggetto in questione può fare tutto ciò che gli permettono le ordinanza, in caso contrario il lavoratorio comunica al cittadino che il test è risultato positivo e a quel punto è necessario effettuare il tampone per la risposta. Lo stesso laboratorio consegna al cittadino le informazioni necessarie al drive-thru, nonché le indicazioni sulle norme comportamentali di prudenza da adottare fino al prelievo del tampone e fino al suo esito. Per prenotare il tampone, è sufficiente telefonare al numero verde unico della Regione Toscana che è 800 55 60 60. Composto il numero e ottenuta la linea, si sceglie l'opzione 2 e cioè l'esecuzione tampone post esame sierologico. Il numero verde sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13. E' importante che al momento della telefonata, il cittadino abbia sottomano la sua tessera sanitaria. Non saranno assolutamente possibili accessi diretti al laboratorio mobile: la prenotazione, attraverso il numero verde regionale, è obbligatoria.

Dove sarà eseguito il tampone? Nei drive Thru. Nella provincia di Siena, dal 4 maggio le presenze saranno intensificate per garantire la massima copertura. In provincia di Siena saranno attivi nel Comune capoluogo, a Chianciano Terme, ad Abbadia San Salvatore, all’Ospedale di Campostaggia. Giorno, orario e luogo saranno comunicati dal numero verde regionale.

Dove possono essere fatti i test sierologici nella provincia di Siena ?

Centro Diagnostico Senese: 0577/51026 - Via Celso Cittadini 7, Siena;

Polo GGB: 0577/381312 - Strada del Petriccio e Belriguardo 35, Siena;

Centro Analisi Cliniche Alba: 0577/600893 - Via Salcito 91, Poggibonsi;

Synlab: S.S. 222 Chiantigiana, 503035 Castellina Scalo, Monteriggioni; via Casalpino 17, Sinalunga; via delle Terme sud 46, Montepulciano; via delle Casette 64, Colle Val d’Elsa.

Le categorie destinatarie test sierologici. Con due diverse ordinanze, la Regione Toscana ha individuato i gruppi destinatari dei test sierologici. Li ricordiamo.

Operatori sanitari e soggetti operanti a vario titolo nelle Aziende ed Enti del SSR, operatori nelle strutture sanitarie private e di altri Enti nel territorio regionale; Operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD; Personale del Volontariato impegnato nella emergenza sanitaria e di protezione sociale in genere; Farmacie; Personale addetto agli Istituti penitenziaria, con particolare attenzione al personale sanitario; Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco; Chiunque, in forma singola o associata, svolga un’attività lavorativa di assistenza o sostegno alla popolazione anziana e/o fragile.

A questo primo gruppo se ne è aggiunto un secondo: Polizia Municipale e Polizia Provinciale; lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci;lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti,la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti;dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico; lavoratori dei servizi a domicilio; lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico; edicolanti e librai; operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il pubblico; tassisti; operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri; operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico; personale dei consolati a contatto con il pubblico; personale dei porti e degli aeroporti.