Coronavirus Toscana, record di guarigioni nel bollettino della Regione Toscana

In Toscana si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid. Stando al bollettino ufficiale del primo maggio, sono complessivamente 644; 28 in meno del 30 aprile, di cui 124 in terapia intensiva (meno 2). E’ il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali, dal 16 di marzo per le terapie intensive. Le persone complessivamente guarite salgono a 3.218, più 292, il 10,0% in più: 1.274 persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1.944 (+342 persone, più 21,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.