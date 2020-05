Coronavirus Toscana, ancora 93 casi positivi. Le guarigioni aumentano del 10%

Salgono a 9.445 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, bollettino dell'1 maggio. Sono 93 in più della giornata precedete, 30 aprile. La percentuale di aumento dei positivi è dell'1% mentre sale del 10% quella delle guarigioni che raggiungono quota 3.218. Gli attualmente positivi sono 5.373, il 3,8% in meno del giorno precedente. Diminuiscono anche i ricoveri: 28 in meno. Si registrano, infine, 12 nuovi decessi: 4 uomini e 8 donne con un’età media di 86,2 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto al giorno precedente si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.156 i casi complessivi a Firenze (36 in più), 527 a Prato (7 in più), 633 a Pistoia (3 in più), 1.005 a Massa Carrara (11 in più), 1.289 a Lucca (13 in più), 851 a Pisa (4 in più), 515 a Livorno (2 in più), 639 ad Arezzo (15 in più), 423 a Siena (1 in più), 407 a Grosseto (1 in più). Sono quindi 46 in più i casi riscontrati nell'Asl Centro, 30 nella Nord Ovest, 17 nella Sud Est.

