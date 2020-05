Coronavirus Siena, residenza disabili Santa Petronilla: tutti guariti. Erano positivi 12 ospiti e 9 operatori

Emergenza Coronavirus: tutti guariti gli ospiti e gli operatori della residenza per disabili Santa Petronilla di Siena. La bella notizia arriva il primo maggio ed è la Società della Salute Senese ad ufficializzarla con una nota in cui si spiega che "il favorevole epilogo della vicenda è figlio della stretta e proficua sinergia, costruita fin da subito fra il soggetto gestore Coop. Sociale Mediterranea, la Società della Salute Senese e la Azienda Usl Toscana Sud Est, che ha consentito di fronteggiare la delicata situazione nella maniera più efficace e rispettosa delle particolari prerogative degli ospiti, di prestare la massima cura ai 12 residenti e ai 9 operatori che erano risultati positivi e di evitare, con una separazione interna alla struttura tempestiva e rigorosa, il diffondersi del contagio, limitando i contraccolpi, anche psicologici, della diffusione del virus".

Nella nota vengono ringraziati in maniera particolare il "coordinatore della residenza Francesco Liquido, il direttore Mauro Tosoni e il personale tutto della Cooperativa Sociale Mediterranea per la professionalità e la speciale sensibilità con cui hanno gestito l’inedita vicenda". Ma ringraziamenti anche "agli assistenti sociali e agli operatori della Società della Salute, della Asl e al medico di base di riferimento per la qualificata collaborazione socio-sanitaria e il sostegno umano che hanno offerto in ogni momento, ben oltre le mansioni loro attribuite; agli ospiti e alle famiglie per la pazienza, la comprensione, il senso di responsabilità dimostrati, l’appoggio e il supporto che non hanno mai fatto mancare". "La notizia che ci ha raggiunto stamani ci ha reso particolarmente felici – commenta Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della Salute Senese - E’ stata una vicenda complessa e impegnativa, che ha, però, anche fatto emergere con chiarezza la bontà del servizio offerto e la forza di una comunità umana e professionale che, in ogni tempo, ma soprattutto nelle difficoltà, sa stringersi e concentrarsi, con capacità, attenzione e passione, nella ricerca delle risposte più appropriate ai bisogni di ciascuno”.