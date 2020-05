Malgrado l'emergenza Coronavirus, la musica dell'Accademia Chigiana non si ferma. Oggi, primo maggio, sul canale Youtube dell'importante istituzione senese, verrà trasmesso il concerto di Eliot Fisk, che eseguirà tutte e sei le Suite di Johann Sebastian Bach per violoncello solo, da lui trascritte per chitarra. "Una fantastica maratona - si legge nella presentazione - per ascoltare ancora e riscoprire la bellezza nelle pieghe di questo capolavoro assoluto". L'esibizione è stata registrata a Siena il 24 agosto 2017 nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini, nell'ambito del Chigiana international festival 2017 “In Nomine Lucis”. L'appuntamento è per le ore 21

Cliccare QUI per la visione

"Con questa iniziativa - si legge ancora nella nota della Chigiana, - oltre a portare gratuitamente la grande musica in tutte le case, desideriamo sostenere e supportare il sistema sanitario impegnato nella cura di coloro che hanno contratto il Covid-19. Invitiamo pertanto tutti a devolvere un'offerta libera a favore degli ospedali della Toscana, tramite il conto corrente bancario di Estar". I dati sono IBAN: IT89 Z 05034 02801 000000005970 Banco BPM Firenze Causale: Emergenza Covid-19