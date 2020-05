Coronavirus Toscana, aumentano le guarigioni e calano i ricoverati. Purtroppo ancora 16 morti

Emergenza Coronavirus: i dati della pandemia della Regione Toscana (30 aprile) descrivono una situazione in via di miglioramento. I guariti, infatti, crescono dell'11% e raggiungono quota 2.802. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che sono complessivamente 715; 48 in meno della precedente rilevazione, di cui 139 in terapia intensiva (meno 5). E’ il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020. Sono 9.292, invece, i casi di positività in regione, 61 in più. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. Sedici i nuovi morti: 9 uomini e 7 donne, con un’età media di 81,8 anni.