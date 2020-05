Coronavirus, il sindaco De Mossi scrive al premier Conte: "Sospendere effetti giuridici protesti". La lettera

Emergenza Coronavirus: il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha scritto una lettera al presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. Nella missiva il primo cittadino della città del Palio, chiede la "sospensione di effetti giuridici e conseguenze dell'atto di protesto per i titoli di credito emessi e in scadenza nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2020". La giunta comunale, infatti, ha approvato un documento che impegna il sindaco a sottoporre al premier proprio la necessità di un "provvedimento che sospenda gli effetti giuridici e le conseguenze dei protesti dei titoli di credito emessi e in scadenza in questo anno 2020, prorogandone le scadenze". Scarica la lettera.