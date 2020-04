Abbadia San Salvatore, cucinare in quarantena: al via gara ai fornelli sui social

Dopo l’exploit del concorso di Pasqua “I migliori biscotti agli anici al tempo del Coronavirus”, Federica Morellini di Abbadia San Salvatore, ideatrice e animatrice sui social di soluzioni originali e divertenti per passare il tempo, soprattutto in condizioni di forzato isolamento come quello imposto dal Covid 19, sta per portare a compimento il suo secondo contest, di argomento squisitamente culinario e dal titolo “Facciamoci prendere per i fornelli”, nella nuova pagina Fb. Una gara per “esperti” gourmet, i quali sono invitati a inviare le foto dei piatti da loro preparati, anche accompagnati da un vino o da un aperitivo che bene si sposi con il gusto della pietanza. A valutare le singole opere, una giuria prestigiosa, formata da chef professionali, che avranno a disposizione una scala di voti da 20 a 50. Si tratta degli chef dei ristoranti Sasso del Locco, Al Tocco, Il Gatto e la Volpe, Masseria Don Egidio (Puglia) e del campione del mondo di pasticceria Rossano Vinciarelli. Per decretare il vincitore serviranno anche i like da casa. Tutto si concluderà sabato 9 maggio.