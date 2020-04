Coronavirus Siena, a spasso senza motivo per la seconda volta in pochi giorni: sanzione di 800 euro

In pochi giorni è stato fermato due volte e in entrambi i casi sanzionato dalla Guardia di Finanza. E' accaduto ad un uomo nella zona dell'antiporto, a Siena. Le fiamme gialle lo hanno visto girovagare apparentemente senza meta, a piedi. Lo hanno avvicinato per i controlli ma alla domanda sulle motivazioni circa gli spostamenti dal proprio domicilio, non hanno ricevuto spiegazioni plausibili. I finanziari hanno acquisito le generalità e durante le verifiche hanno appurato che era stato già fermato e sanzionato per la stessa violazione alcuni giorni prima. Gli è stato contestato il mancato rispetto del decreto del 25 marzo e comminata la sanzione, raddoppiata in caso di recidiva: 800 euro.