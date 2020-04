Coronavirus, test sierologico: a Siena centinaia di prenotazioni. Chi ne ha diritto e come si fa l'esame

di Gennaro Groppa

Emergenza Coronavirus, a Siena boom di richieste al Centro diagnostico senese per i test sierologici per il Covid-19. Nella prima giornata di analisi ne sono stati effettuati 60: il massimo di quelle che erano le possibilità. Ma c’è di più: le richieste vanno a coprire integralmente le prossime due settimane di lavoro e chi si volesse prenotare oggi dovrebbe attendere almeno fino a metà maggio. Nel primo giorno sono stati già 680 i senesi che si sono prenotati: una sorta corsa per capire se si ha avuto, magari in maniera asintomatica, il Coronavirus. L’esame sierologico è un test rapido qualitativo e serve a capire se l’organismo ha sviluppato gli anticorpi. Se lo ha fatto, significa che il virus è penetrato, anche se magari non ha dato quei terribili effetti che hanno portato oltre 25mila persone alla morte solamente in Italia e tantissime altre al ricovero in ospedale. “Abbiamo iniziato a fare questi screening – commenta Carlo Arezzini, uno dei soci del Centro diagnostico senese – e continueremo a farli fino ad esaurimento dei materiali. Al momento abbiamo a disposizione 900 kit arrivati dalla Regione Toscana. Ci fa piacere renderci utili in un momento difficile”.

Chi può fare il test Al momento non tutti possono effettuare il test sierologico. Che è consentito solamente a quelle categorie che hanno continuato a lavorare anche nella fase del lockdown: ovviamente gli operatori sanitari, della polizia municipale e della polizia provinciale, i lavoratori degli esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita alimentare, gli addetti al trasporto merci, i lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti, i dipendenti pubblici, quelli degli uffici postali, dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, del trasporto pubblico locale, i tassisti, gli operatori della logistica, le categorie la cui attività implica il contatto con il pubblico. E ancora i lavoratori dei servizi a domicilio, quelli dell’editoria e dell’emittenza televisiva a contatto con il pubblico, gli edicolanti e i librai, gli operatori delle agenzie di onoranze funebri e i lavoratori del distretto cartario.

Come si fa Per sottoporsi all'esame basta una decina di minuti, con il prelievo di sangue, anche di una piccola quantità dal dito. Più o meno come succede nell'esame per il diabete. La risposta del test arriva nella stessa giornata. Ad ogni turno al Centro diagnostico senese lavorano almeno 2 o 3 professionisti. Gli esami possono essere svolti solamente dopo avere preso l'appuntamento e vengono effettuati dalle ore 7 fino alle 12,30. E' preferibile, ma non necessario, essere digiuni al momento in cui ci si sottopone allo screening. Nell'ambito del territorio dell'Azienda Usl Toscana sud est i laboratori disponibili sono 9 con 21 punti di prelievo, l'unico nel territorio comunale di Siena è appunto il Centro diagnostico senese, in viale Toselli.