David Bellini, presidente comunale di Confesercenti Siena, è soddisfatto del progetto varato dal Comune, con una serie di misure straordinarie per i prossimi mesi. “Un atto decisamente importante - commenta - e un segno di considerazione per l'importanza del commercio e del turismo. Il segnale che arriva è rilevante per almeno tre ragioni. in primo luogo perché testimonia che il confronto costruttivo può portare a significativi risultati, anche nell'arco di breve tempo. Nei giorni scorsi tra amministrazione e associazioni di categoria c'è stato un contatto continuo, evidentemente si è percepita la gravità della situazione. In secondo luogo, si prevedono contromisure importanti, sia per gli esercizi commerciali che per le strutture ricettive. Sulla tassa di soggiorno Siena è tra i primissimi comuni in Toscana ad aver assunto un impegno così rilevante. Infine, possiamo augurarci con convinzione che il messaggio possa essere recepito dalle altre istituzioni più o meno vicine, locali e nazionali, troppo spesso inermi rispetto al dramma degli imprenditori. Dobbiamo uscire dal deserto in cui siamo piombati, oggi più che mai”.