Coronavirus, la sesta multa costa alla donna delle passeggiate seriali 750 euro

E' costata quasi 750 euro la voglia di passeggiare della donna di Montepulciano multata per la sesta volta dai carabinieri forestali. La notizia, che è stata diffusa dagli stessi militari, ha destato molta curiosità. Cosa spinge una signora di 52 anni (residente nella città poliziana), multata già in precedenti cinque occasioni perché a passeggio, ad uscire ancora una volta senza giustificati motivi rischiando di essere fermata e sanzionata ancora? La recidiva alla fine le è costata 746,66 euro. I carabinieri forestali in questa intensa fase di controlli, non hanno risparmiato energie e impegno, come del resto tutta l'Arma e le altre forze dell'ordine.