Coronavirus Toscana, 9.231 casi dall'inizio della pandemia. Le guarigioni sono 2.524

Emergenza Coronavirus in Toscana. Dall'inizio dell'epidemia sono ormai 9.231 i casi di positività registrati nel territorio regionale stando ai dati del bollettino del 28 aprile, 52 in più rispetto al giorno precedente. I guariti sono cresciuti del 4,9% e hanno raggiunto quota 2.524. Ad oggi sono 3.039 i casi complessivi a Firenze (28 in più), 515 a Prato (2 in più), 621 a Pistoia (3 in più), 987 a Massa Carrara (4 in più), 1.269 a Lucca (4 in più), 844 a Pisa (4 in più), 511 a Livorno (3 in più), 620 ad Arezzo (uno in più), 421 a Siena (uno in più), 404 a Grosseto (2 in più). 33 in più quindi i casi riscontrati nell’Asl centro, 15 nella nord ovest, 4 nella sud est. Si riducono ancora fortemente le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che sono complessivamente 763; 62 in meno del 27 aprile, una diminuzione pari al 7,5%. 144 in terapia intensiva (meno 10). E’ il punto più basso raggiunto dal 19 di marzo 2020 per i ricoveri totali. I ricoverati per Covid-19 sono il 12,9% degli attualmente positivi (i casi totali da cui sono stati sottratti i casi deceduti e i guariti), dato inferiore alla media italiana, che pone la Toscana al quart'ultimo posto. Le persone complessivamente guarite salgono a 2.524 (più 123, il 5,1 % in più): 1.165 persone “clinicamente guarite” (+ 32 persone, piu % 2,8), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1.359 (+91 persone, più 7,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

