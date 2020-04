Fase 2, Stefano Scaramelli (Italia Viva) spara su Conte: si è preso pieni poteri ma manca capacità di governo

Italia Viva attacca frontalmente il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio dei ministri ormai è assediato dagli uomini di Matteo Renzi e non fa difetto il consigliere regionale della Toscana Stefano Scaramelli che spara a zero su Conte, che secondo lui "...è arrivato tardi e male nella gestione sanitaria dell’emergenza Coronavirus e ha preso i pieni poteri senza bisogno di invocarli. Sono settimane che continua a non rispettare il Parlamento e la Costituzione con ripetuti Dpcm illegittimi. La democrazia ha il compito di impedirgli di distruggere il sistema economico e produttivo. Tante, troppe, anche nel nostro territorio le ricadute pesantissime delle politiche d’imperio del Presidente del Consiglio dei Ministri che continua a dimenticare anche bambini, disabili, famiglie, scuola, libertà di culto. Il lavoro e l’economia vengono considerate variabili aleatorie e non il fondamento della nostra Repubblica. Va bene aspettare maggio ma poi basta".

Secondo Stefano Scaramelli "serve ripartire, non aver paura di vivere e mettere al centro il lavoro come fondamento, diritto, libertà, realizzazione personale. Conte guardi al di là dei confini nazionali e prenda esempio invece di guardarsi l’ombelico auto celebrandosi. In Germania ad esempio riaprono, le regioni tedesche avranno calendari diversi sulla base dell’indice di contagio, i giovani tornano sui banchi di scuola, le attività produttive non sono mai state fermate del tutto. Qui invece ha scelto di non bloccare le fabbriche di armi. Serve coraggio, audacia, visione del futuro. Serve tutto quello che è mancato nella prima fase e continua a mancare nella seconda. Sono settimane che chiediamo di programmare la ripartenza. Invece di fare programmazione Conte è passato dalle 15 task force alle Faq per spiegare l’ennesimo Dpcm".

"Serve, come sarebbe servita in febbraio quando sottovalutava il problema sanitario, la capacità di assumersi responsabilità - continua il consigliere regionale - Serve essere pragmatici, non fomentare paure. L'impresa deve poter tornare a fare impresa, in equilibrio e sicurezza. E' assurdo che si faccia ripartire il gioco d’azzardo e si tenga chiuso un ristorante o un bar con tavoli all'aperto, solo per citare un caso. Purtroppo gli esempi in questa gestione ondivaga e contraddittoria si sprecano. A Roma non c'è capacità di governo. Questa non è la ripartenza che sognavamo noi. Si preferisce speculare sulla paura e personalizzare il più grande processo collettivo che l'Italia abbia mai vissuto. Come sempre ho fatto sarà al fianco degli ultimi, diventati oggi donne e uomini comuni, imprese, commercianti, lavoratori, artigiani, liberi professionisti, persone che hanno diritto, in sicurezza, a vivere le loro libertà come persone. Serve da subito affidare alle persone responsabilità e coscienza, non mortificarle, deprimerle e affamarle".