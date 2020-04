Coronavirus, chiusa dalla Finanza azienda della provincia di Siena. Sanzione per il titolare

La Guardia di Finanza, prima dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm sull'emergenza Coronavirus, ha controllato un'azienda della Valdesa che si occupa di fabbricazione di prodotti per l'edilizia. I militari, infatti, avevano notato una persona all'interno dell'attività, poi risultata titolare. Le fiamme gialle grazie alle banche date hanno appurato che l'impresa non era tra quelle a cui era consentito lavorare e sono quindi intervenute. Al titolare è stata comminata una sanzione da 400 a 3mila euro e ordinata la chiusura immediata per cinque giorni. In una nota la Guardia di Finanza spiega che grazie al nuovo decreto ora per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione.

Guarda anche Azienda della provincia di Siena aperta col trucco