Coronavirus Toscana, ancora 32 casi positivi. La situazione provincia per provincia

Coronavirus, ancora 32 casi in Toscana. E' la stessa Regione a comunicarlo con il bollettino del 27 aprile in cui spiega che le positività sono arrivate a 9.179. Sono 32 più di ieri, 26 aprile e rappresentano lo 0,4% in più. I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 2.401. I test eseguiti hanno raggiunto quota 129.048, 1.654 in più rispetto al 26 aprile. Sul basso numero di casi ha influito lo stop nella giornata di ieri di uno dei laboratori diagnostici operanti per l’Asl Toscana centro.

Di seguito i casi di positività sul territorio, con la variazione rispetto al 26 aprile; questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.011 i casi complessivi a Firenze (8 in più rispetto), 513 a Prato, 618 a Pistoia (3 in più), 983 a Massa Carrara (4 in più), 1.265 a Lucca (9 in più), 840 a Pisa (4 in più), 508 a Livorno, 619 ad Arezzo (2 in più), 420 a Siena, 402 a Grosseto (2 in più). Sono 11 quindi i casi riscontrati nell’Asl centro, 17 nella nord ovest, 4 nella sud est. I dati sono stati elaborati dall'Agenzia regionale di sanità e dall'Unità di crisi Coronavirus e sono relativi alle 12 del 27 aprile.