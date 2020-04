Coronavirus Toscana, analisi su 51mila sanitari: l'1,1% è risultato positivo. Ora le case di riposo

Emergenza Coronavirus in Toscana. Con 84.500 test effettuati, prosegue lo screening sierologico con tampone molecolare di conferma. Gli esami sono stati effettuati sia sul personale sanitario (51.500 i test eseguiti, con un 2,2% di casi positivi, ridotti all’1,1 dopo il tampone), sia su ospiti e operatori di Rsa/Rsd (33.000 i test effettuati con diagnosi in corso). Quest’ultima attività incide sui dati giornalieri relativi all’individuazione di nuovi casi. Dei 132 positivi registrati nella giornata del 26 aprile, 25 provengono dalla Rsa Villa Gisella di Firenze, dove è in corso lo screening. La Asl Toscana Centro nelle ultime ore ha comunicato all’Unità di crisi che nella stessa struttura, come già in altre, è in corso un approfondimento e un lavoro d’inchiesta da parte della commissione di indagine della medesima azienda sanitaria.