Coronavirus, Poste Italiane anticiperà i soldi della cassa integrazione ai lavoratori. Ecco come fare

Emergenza Coronavirus: i titolari dei conti BancoPosta e delle PostPay Evolution potranno ottenere l'anticipo di cassa integrazione ordinaria e in deroga direttamente da Poste Italiane. Sono le stesse Poste a comunicarlo con una nota in cui specificano che intendono "offrire un sostegno concreto" ai lavoratori destinatari di uno degli ammortizzatori sociali per aiutarli ad affrontare le esigenze economiche durante l’emergenza Covid-19. Le somme che saranno erogate dall’Inps e messe a disposizione dallo Stato nei termini previsti dalla normativa saranno anticipate da Poste Italiane in partnership con Bnl Finance, società specializzata in soluzioni di finanziamento. La richiesta di anticipazione può essere presentata online sin da ora accedendo al sito internet di Poste Italiane www.poste.it dal quale è scaricabile la documentazione e la guida alla compilazione della domanda. Poste Italiane estinguerà automaticamente le anticipazioni concesse non appena l’Inps erogherà i trattamenti, senza necessità di alcun adempimento da parte dei lavoratori.