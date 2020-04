Coronavirus Siena, oltre 248 controlli. Verifiche anche in 33 negozi. Droni in volo in periferia

Continuano incessanti i controlli della polizia municipale di Siena per verificare che vengano rispettate le restrizioni previste dal governo per cercare di arginare la diffusione della pandemia da Coronavirus. Nel 24 aprile sono state 248 le persone controllate dai vigili urbani che hanno acquisito altrettante autocertificazioni. Hanno inoltre effettuato verifiche in 33 esercizi commerciali: tutto è risultato regolare. Nessuna infrazione è stata riscontrata attraverso i sette droni che si sono alzati in volo e hanno controllato in particolare le zone di Vico Alto, Scacciapensieri e Strade delle Tolfe. In definitiva senesi disciplinati e chiusi in casa rispettando le indicazioni sull'isolamento domiciliare.