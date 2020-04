Coronavirus Toscana, cassa integrazione in deroga chiesta per oltre 80mila lavoratori. Tutti i dati

Emergenza Coronavirus. Continuano ad aumentare le richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione in deroga. In Toscana sono 32.633 quelle presentate dal 31 marzo al 24 aprile, oltre 5mila in più (5.205) rispetto a quelle che erano pervenute alla direzione del lavoro della Regione entro il 17 aprile (27.428). In un comunicato la Regione spiega che i lavoratori coinvolti sono complessivamente 81.483, di cui 49.025 donne e 32.458 uomini. Di questi 2.405 sono residenti fuori regione. Le ore di Cassa integrazione richieste sono complessivamente oltre 18 mila. I lavoratori coinvolti nelle domande di Cigd sono per il 60,6% donne. I settori di provenienza delle domande: 30% settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, 27% dalle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, 11% per le attività professionali. I lavoratori interessati alla richiesta di Cassa Integrazione in deroga sono per il 53% operai, per il 38,4% impiegati, per l'8,3% apprendisti e per lo 0,28% quadri.