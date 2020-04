Coronavirus Toscana, crollo vendite del vino: dimezzate. Coldiretti: "Occorre aiutare i produttori"

Emergenza Coronavirus, crac delle vendite del vino. La chiusura dei ristoranti, degli hotel, delle enoteche e dei bar caffè per arginare la pandemia da Covid 19, potrebbe ridurre della metà il valore delle vendite di vino. L’allarme è lanciato da Coldiretti Toscana che denuncia lo stato di crisi a causa del lockdown della ristorazione ma anche l’azzeramento del flusso turistico ed enoturistico che non sono compensati dall’aumento delle vendite nei supermercati dove l'offerta è più orientata a prezzi bassi e un’offerta su prodotti di più largo consumo. “Da qui la nostra richiesta di attivare con urgenza indennizzi a fondo perduto per gli imprenditori del vino, tutte le necessarie semplificazioni, una modulazione dell’Ocm vino che destini le risorse 2020 e 2021 alle cantine per il potenziamento dello stoccaggio, per rispondere alla filiera del vigneto Toscana in modo coerente”, chiede Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscana.