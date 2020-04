Coronavirus Toscana, spesa e farmaci a domicilio per persone anziane. Si parte lunedì. Ecco il numero verde

Grazie ad un accordo siglato tra Regione Toscana, Anci e organizzazioni sindacali in collaborazione con le associazioni di volontariato, la Regione stessa annuncia l'istituzione del servizio spesa e consegna a domicilio a sostegno dei cittadini con oltre 70 anni in condizioni di fragilità. Il progetto prevede l’attivazione del numero unico regionale 800.117.744 e riguarda il servizio di spesa e consegna a domicilio dei beni di prima necessità: alimenti, igiene personale e della casa, farmaci. L'iniziativa è riservata alle persone anziane che, in seguito alle attuali misure restrittive dovute al Coronavirus, non possono uscire dalla propria abitazione e che, a causa delle precarie condizioni di salute e di autonomia, non possono provvedere alla spesa e non possono contare su aiuti familiari. Il progetto si estende, inoltre, alle persone con grave disabilità e con patologie croniche ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita. Il servizio sarà operativo da lunedì 27 aprile, sarà effettuato per tutta la durata del periodo emergenziale Covid-19.

I destinatari del servizio sono le persone conosciute dai servizi territoriali o coloro di cui si raccoglie una nuova segnalazione del bisogno, che non possono provvedere autonomamente, né disporre di una rete familiare nel raggio di circa 10 chilometri, a causa delle loro precarie condizioni di salute e di autonomia o perché vivono da sole. Il servizio è dedicato ai cittadini che non sono sottoposti a regime di isolamento fiduciario o in quarantena, ed è attuato attraverso le reti costruite dai Comuni e dalle associazioni di volontariato, come da delibera della Giunta regionale dell’11 marzo scorso, la numero 322. Fanno parte della rete di sostegno messa in atto l’associazione Esculapio (gestore dell’attività di call center); Anpas, Comitato regionale della Toscana; la Federazione regionale delle Misericordie della Toscana; Croce Rossa Italiana, Comitato regionale toscano; Anci Toscana e Comuni. Questa rete è integrata da altre associazioni di volontariato partner.