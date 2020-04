Coronavirus, Toscana più povera: 745mila le famiglie hanno perso soldi. Tagliate anche le spese alimentari

L'emergenza Coronavirus ha impoverito le famiglie della regione Toscana. Migliaia di nuclei perdono reddito, per l'esattezza almeno 745.000 secondo una indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat. Circa 155.000 nuclei familiari, ha visto sparire oltre il 50% del reddito familiare, mentre il 10,8% (corrispondenti a più di 128.000 famiglie) ha addirittura perso il 100% delle entrate. Il calo dei redditi ha quindi messo in crisi molte famiglie della Toscana; il 21,7% dichiara di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica, mentre il 25,8% ha preso misure ad hoc per fronteggiare la crisi e ha ridotto le spese alimentari. Molti anche i nuclei familiari della regione che hanno fatto ricorso ad una o più misure introdotte dai decreti del Governo, come il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva o la possibilità di sospendere il mutuo prima casa.