Coronavirus, azienda della provincia di Siena chiusa dalla Finanza: ecco il trucco che usava per lavorare

Chiusura per cinque giorni e pesante sanzione per un'azienda della provincia di Siena che si occupa della fabbricazione e commercializzazione degli arredi in ferro. La ditta aveva chiesto alla prefettura l’autorizzazione, in deroga al decreto, per il solo esercizio di attività manutentiva nei confronti di un ente di Pubblica Assistenza, ma quando gli agenti della Finanza sono giunti sul posto, in Valdelsa, per i controlli, hanno trovato gli operai al lavoro per la realizzazione di arredi, in chiara violazione delle disposizioni del governo. All’imprenditore dell’azienda è stata comminata la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e l’immediata chiusura dell’attività per 5 giorni, disposta direttamente dai militari intervenuti.