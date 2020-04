Fabio Tiberini, presidente di Arci caccia Siena, si interroga sul ruolo che il mondo venatorio dovrà avere al termine dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, quando l’Italia sarà chiamata a ripartire. Il massimo dirigente, valutate le ripercussioni sulle prospettive e il ruolo del mondo venatorio dopo l'epidemia, sottolinea quanto sarà necessario rilanciare le corrette competenze affidate alle associazioni di categoria nazionali riconosciute. "Solo uniti – specifica – possiamo esprimere i valori e dare un contributo all’economia del Paese che, oggi come non mai, non solo merita una energica difesa, ma anche iniziative di promozione e conquista di nuovi spazi. Cominciamo subito, fin dai prossimi calendari venatori, a lavorare meglio tutti, o solo con chi condividerà questa linea". Fra le priorità, secondo Arci caccia Siena, ci sono l'essere maggiormente presenti alle esigenze della società e interpretare i bisogni degli imprenditori agricoli per valorizzarli attraverso la caccia. "Come cacciatori – prosegue Tiberini - dobbiamo essere orgogliosi di farci portavoce del pensiero di donne e uomini che vanno a caccia e di quanti gestiscono enti ed istituti faunistici pubblici e privati che amano e praticano l’attività venatoria: liberano energie positive e non richiedono indennità o remunerazioni".