Coronavirus Toscana, altre tre banche anticipano pagamento cassa integrazione e ammortizzatori: ecco quali

Altre tre banche hanno aderito in Toscana all'accordo per anticipare a interessi zero e senza alcuna spesa la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali per l'emergenza Coronavirus. I tre istituti di credito sono Banca Popolare Emilia Romagna, Banco di Lucca e Credit Agricole. Vanno a sommarsi al lungo elenco già ufficializzato dalla Regione Toscana. Tempi e modi rimangono gli stessi. I lavoratori di aziende in crisi che in questo momento sono a casa non dovranno attendere che l’Inps eroghi loro l’assegno per averlo in disponibilità sul conto corrente. Lo anticiperà la banca, se l’azienda non potesse. Vale per tutti gli ammortizzatori attivati per l’emergenza Covid-19 ed erogati da Inps, ovvero Cigo, Fis, Cig in deroga e Cisoa.