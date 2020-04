Coronavirus Toscana, dove fare i test rapidi. I laboratori a Siena, Arezzo e Grosseto e chi può fare l'esame

Emergenza Coronavirus. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, con l'ordinanza del 19 aprile ha specificato le categorie e le modalità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi. Erano stati già individuati e definiti gli indirizzi e le raccomandazioni per l’esecuzione dei test, anche in relazione al rischio espositivo e alle esigenze di tutela della salute pubblica. La nuova disposizione allarga quindi, anche rispetto alle precedenti decisioni, la platea di soggetti a cui è destinata l’esecuzione degli screening. Una ulteriore misura di tutela e di sicurezza, anche in vista del termine delle misure restrittive. Oltre a quelli già individuati in precedenza, per i test sierologici sono dunque ricompresi gli operatori della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale, i lavoratori degli esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita alimentare, gli addetti al trasporto merci, i lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti, i dipendenti pubblici, quelli degli uffici postali, dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, del trasporto pubblico locale, tassisti, operatori della logistica, personale dei consolati e dei porti e degli aeroporti, categorie la cui attività implica il contatto col pubblico. A questi si aggiungono, inoltre, i lavoratori dei servizi a domicilio, quelli dell’editoria e dell’emittenza televisiva a contatto con il pubblico, gli edicolanti e librai, gli operatori delle agenzie di onoranze funebri e i lavoratori del distretto cartario. La Regione Toscana ha attivato, tramite Estar, le convenzioni con i laboratori privati. A questi potranno rivolgersi tutte le imprese, le aziende, le pubbliche amministrazioni e gli operatori interessati dalle Ordinanze n. 23 e n.39, per il territorio delle province di Siena, Arezzo e Grosseto, per eseguire i test

Siena e provincia

Centro Diagnostico Senese: 0577/51026;

Polo GGB: 0577/381312;

Centro Analisi Cliniche Alba: 0577/600893 - Via Salcito 91, Poggibonsi;

Synlab: S.S. 222 Chiantigiana, 503035 Castellina Scalo, Monteriggioni;

Via Casalpino 17, Sinalunga;

Via delle Terme sud 46, Montepulciano;

Via delle Casette 64, Colle Val d’Elsa.

Grosseto e provincia

Istituto Senese: 0564/24190 – Via Pola 38, Grosseto;

Labgamma: 0564/451184, 0564/458999, 335323966

Via Monte Leoni 6, Grosseto;

Via Cesare Battisti 1, Follonica;

Via Mura di levante 78-80, Orbetello;

Via Fonte Murata 1, Castel del Piano.

Synlab: Via Bicocchi 1, Follonica (GR);

Via Rubino 31/33, Grosseto (GR):

Piazza Odoardo Borrani 33 Orbetello Scalo (GR);

Arezzo e provincia

San Giuseppe Analisi: 0575/3734459, 3929065215 – Via Aurelio Saffi 33, Arezzo;

Centro diagnostico Valdichiana: 0575/641106 – Via delle Farniole 24, Foiano della Chiana;

Synlab: Via Crispi 13, Arezzo;

Strada regionale 71, Terontola di Cortona;

Via Fiorentina 28, Ponte a Poppi;

Bianalisi – Centro fisioterapico Casentinese: 0575-420020, Via La Casella 15 Capolona.

Qualora il test sierologico rapido dovesse dare esito positivo o dubbio, il lavoratore dovrà porsi in quarantena e avvertire il proprio medico di medicina generale o il medico competente. Saranno poi direttamente questi a fare richiesta all’Ausl Toscana sud est che, secondo la procedura, disporrà tempi e modi per il tampone orofaringeo. Il test sierologico rapido non ha da solo valenza diagnostica e necessita, dell’approfondimento del tampone.