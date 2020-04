Coronavirus, in Toscana mobilitate anche le comunità islamiche: raccolta fondi e donazione di sangue

In Toscana anche le comunità islamiche si sono mobilitate per l'emergenza Coronavirus. Hanno raccolto 22mila euro che hanno donato alla Protezione civile per sostenere gli ospedali. Hanno inoltre partecipato alle attività di volontariato sul territorio ad esempio con l'iniziativa Spesa a casa tua insieme alla Croce Rossa e alla stessa Protezione civile. La Federazione delle comunità islamiche, inoltre, ha invitato alla donazione di sangue a cui hanno partecipato in centinaia. “Si tratta di un grande esempio di cittadinanza attiva animata dai valori comuni della solidarietà e della fratellanza, molto più di semplice integrazione - afferma la vicepresidente della giunta regionale, Monica Barni - Stiamo avviando un dialogo fra istituzioni e religioni proprio per riconoscere il valore aggiunto che possono dare alle scelte della politica per una Toscana inclusiva e coesa". "Ringraziamo la Federazione Islamica della Toscana e tutti i volontari - aggiunge l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - che hanno interpretato concretamente il motto che unisce tutti coloro che lottano contro il Covid-19: insieme ce la faremo”. Un grazie anche dalla consigliera regionale Serena Spinelli, che ha incontrato i rappresentanti della comunità islamica a Pontassieve in occasione della donazione di sangue: “Ringrazio la comunità islamica per essersi rivolta a me per portare all’attenzione della Regione e di tutta la cittadinanza queste belle iniziative che si stanno svolgendo un po’ ovunque sul territorio regionale”.

