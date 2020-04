In provincia di Siena, nella giornata di oggi lunedì 20 aprile, i numeri delle persone guarite da Coronavirus e dei nuovi casi si equivalgono: 6 sono usciti dalla malattia, ma altrettanti si sono ammalati. In quest'ultimo gruppo si trovano due pazienti di Abbadia San Salvatore, tre di Piancastagnaio e uno di San Gimignano. L'Amiata, dunque, rimane una zona complicata per il contagio. Sono inoltre stati registrati due decessi, anche se uno, quello di un uomo di 70 anni di Abbadia San Salvatore, risale in realtà al 19 aprile, ma è stato iscritto nell'apposito registro solo nella giornata odierna. L'altra scomparsa riguarda una donna 88enne di Torrita di Siena