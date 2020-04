Siena fa da apripista nella lotta al Coronavirus. Per la prima volta in Toscana, infatti, il virus Sars-Cov2 è stato isolato dall'Unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria senese. L’importante risultato scientifico è stato raggiunto dall'équipe guidata da Maria Grazia Cusi in colture cellulari da un campione risultato positivo al Covid-19. Molto soddisfatto il presidente della Regione Enrico Rossi: "La lotta passa anche attraverso la conoscenza. Per questo siamo al cospetto di una notizia importantissima, che ci rende molto orgogliosi. Da settimane i laboratori di microbiologia della Toscana stanno compiendo un grande lavoro. Ogni giorno analizzano migliaia di tamponi e di test sierologici. Nonostante questa mole di attività, medici come quelli senesi hanno avuto anche il tempo e la capacità di isolare il virus".