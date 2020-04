La guardia di finanza provinciale di Siena, nel corso dei controlli sul territorio legati al Coronavirus per prevenire qualsiasi comportamento che possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio, ha scoperto in Valdelsa un'azienda operante nel settore della produzione di arredi, che non aveva ricevuto il via libera alla continuazione della propria attività, al cui interno si trovavano due persone. Uno era uno dei soci dell'attività, l'altro l'amministratore di un’altra impresa operante nello stesso settore produttivo. I due non avevano alcun titolo per rimanere all’interno dei locali aziendali, quindi sono stati multati rispettivamente di 400 e 3000 euro. Inoltre è stata disposta dagli stessi militari intervenuti sul posto l’immediata chiusura dell’attività per 5 giorni.